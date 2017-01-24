28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.