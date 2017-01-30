Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь
С заявлением о краже в полицию обратился 34-летний черниговец. По его словам, ночью он оставил возле дома свою машину Toyota Camry.
В Чернигове оптимизируют работу двух коммунальных «дорожных»...
30-01-2017, 18:15
Два черниговских коммунальных предприятия АТП-2528, отвечающее за читку магистралей от снега, и КДСП (КП «Дорожно-строительное предприятие»), производящее их ремонт, объединяют. Таким образом городские власти хотят оптимизировать работу служб с «сезонной» загруженностью.
В Чернигове хотят закрыть детсад
26-01-2017, 11:30
Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
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Через три месяца в Черниговской области пройдут выборы
30-01-2017, 18:45
На 30 апреля 2017 года Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 40 объединенных территориальных громадах. В Черниговской области власть будут выбирать в трех ОТГ.
В магазинах Чернигова полно российских товаров
Вчера, 19:00
Вот уже скоро три года, как российские оккупанты развязали войну с Украиной. Несмотря на активную информационную кампанию по поводу аморальности в таких условиях платить российским производителям, товары страны-агрессора с полок черниговских магазинов не исчезли.
«Укрзализныце» разрешили повысить тарифы на перевозку пассаж...
Вчера, 12:00
Мининфраструктуры предложило повысить тарифы на перевозку железнодорожным транспортом поэтапно.
«Десна» просматривает лидера киевской «Оболони»
Вчера, 22:00
На сборы в Турцию в составе черниговской команды отправляется несколько потенциальных новичков. Среди них – лучший бомбардир столичной «Оболони».
За питание в школах будут полностью платить родители?
30-01-2017, 20:00
Сегодня школьники 1-4 классов питаются на льготных условиях: треть платят родители, а остальные 66% - городской бюджет. Возможно, с нового учебного года, ситуация изменится.
После драки в ночном клубе Чернигова 22-летний парень попал ...
Вчера, 23:22
В минувшее воскресенье, 29 января, в ночном клубе «Янтарная кошка» произошла драка, один из участников которой оказался в больнице, сообщает garmata.tv.
Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...
25-01-2017, 21:30
28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
Черниговские библиотеки приобщаются к Викимарафону
24-01-2017, 21:45
Черниговская областная универсальная научная библиотека им. В. Короленко (проспект Мира, 41) 28-30 января приглашает присоединиться к всеукраинской Викимарафону по случаю 13-летия русскоязычного раздела Википедии. Для написания статей предлагается использовать библиотечные фонды и бесплатный интернет-центр со свободной зоной Wi-Fi.
Клуб «Краевед» приглашает!
19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
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