ТОП 25 достижений Украины за 2016 год
1. Украинская кухня вошла в ТОП-20 самых вкусных в мире (рейтинг ресурса Yonderbound).
Владимир Лысенко интересен «Десне»
3-02-2017, 11:02
Черниговская «Десна» заинтересована в подписании украинского нападающего Владимира Лысенко, - информирует Динамомания. Ранее Лысенко защищал цвета донецкого «Олимпика», но во время зимней паузы принял решение покинуть клуб. Недавно Лысенко побывал на просмотре в казахстанском «Атырау», однако до подписания контракта дело не дошло. В текущем сезоне Владимир провел 12 поединков (7 – в «основе»), забил два гола.
Голодная и холодная смерть на свалке: нелюди оставили щенков
2-02-2017, 11:38
Под Черниговом, неподалеку от свалки на Масанах, в картонной коробке, неизвестные выбросили 15 щенков. Нашли животных сегодня утром черниговцы Сергей и Антонина Мовляны.
Новости дня
09:14
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Газета «Весть» опубликовал фото загородного дома мэра Атроше...
3-02-2017, 10:36
Обложку сегодняшнего выпуска городской газеты «Весть» украсило фото дома дачи Владислава Атрошенко в поселке Ямал. Сам мэр позирует на фоне жилища в спортивном костюме и черной шапочке. Первое лицо Чернигова провел экскурсию по дому журналисткам Юлии Семенец и Виктории Товстоног.
Что подорожает с 1 февраля?
2-02-2017, 09:45
С 1 февраля начинаются два главных подорожания - электроэнергии и газа для промышленности. Стоимость последнего поднимется на невероятных 22%, а свет - на скромных 1-3%.
Нетронутую землю отдали отдали жителям сел
Вчера, 19:07
Черниговским окружным админсудом признано обоснованным правовую позицию прокуратуры области о несоответствии требованиям закона распорядительного документу, каким физической лицу предоставлено разрешение на разработку документации по отводу в аренду 4 га земель историко-культурного назначения, которые отнесены к категории особо ценных земель, для ведения личного крестьянского хозяйства.
В десятке лучших украинских самбистов - трое черниговцев
4-02-2017, 11:38
Федерация самбо Украины обнародовала рейтинг лучших украинских спортсменов. Приятно, что в десятке лучших - три самбистов с Черниговщины: Наталья Смаль, Мария Буек и Сергей Бобырь.
За питание в школах будут полностью платить родители?
30-01-2017, 20:00
Сегодня школьники 1-4 классов питаются на льготных условиях: треть платят родители, а остальные 66% - городской бюджет. Возможно, с нового учебного года, ситуация изменится.
У жительницы Нежа похитили «газельки»
4-02-2017, 11:01
2 февраля в 9:30 у жительницы Нежина неизвестные похитили автомобиль «Газель Рута» (желтого цвета), д.н.з. СВ3272АА и направились в сторону с. Хвылевка. В баке было около 50 литров горючего. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.
Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...
25-01-2017, 21:30
28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
Черниговские библиотеки приобщаются к Викимарафону
24-01-2017, 21:45
Черниговская областная универсальная научная библиотека им. В. Короленко (проспект Мира, 41) 28-30 января приглашает присоединиться к всеукраинской Викимарафону по случаю 13-летия русскоязычного раздела Википедии. Для написания статей предлагается использовать библиотечные фонды и бесплатный интернет-центр со свободной зоной Wi-Fi.
Клуб «Краевед» приглашает!
19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
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