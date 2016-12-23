Поздравляем Вас с Наступающим 2017 годом!!!
Совсем скоро придут яркие, сказочные праздники, откликнутся особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой подсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное - веру в чудо.
Пушки на черниговском Валу ничейные?
23-12-2016, 10:13
У 12 пушек по периметру Вала, уличных фонарей и даже памятника Тарасу Шевченко не хозяина. Об этом пишет «Чернігівщина. Події і коментарі» со ссылкой на начальника Фонда коммунального имущества Черниговского горсовета Алексея Епинина.
Предприниматели будут платить ЕСВ несмотря на отсутствие дох...
22-12-2016, 13:55
С 1 января 2017 года единый социальный взнос будут платить даже те физлица-предприниматели, которые не получают доход.
Новости дня
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Заместитель городского головы Александр Кириченко написал за...
29-12-2016, 15:00
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в фейсбуке телеканал "Детинец".
Нацбанк отменил административные ограничения по экспорту усл...
30-12-2016, 19:31
Экспортеры услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав теперь смогут не придерживаться срока расчетов в пределах 120 дней.
Какие налоги ждут украинцев в 2017 году
30-12-2016, 19:24
По словам адвоката и руководителя департамента АФ “Грамацкий и Партнеры” Игоря Реутова, законопроект №5368 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)”, как сообщает UBR, не несет долгожданных революционных изменений, которые бы существенно стимулировали деловую активность и бизнес-климат в Украине.
Черниговские биатлонисты лидируют на чемпионате Украины
30-12-2016, 10:45
Тотальное превосходство черниговской школы биатлона зафиксировали итоговые протоколы гонок преследования, которые прошли в рамках чемпионата Украины.
Самый маленький в мире «снеговик»
30-12-2016, 19:37
Ученые слепили самого мелкого в мире «снеговика».
Врач, утонувший с машиной в Десне, совершил самоубийство
29-12-2016, 16:00
Причиной смерти стоматолога является механическая асфиксия в результате попадания воды в легкие, - сообщают в полиции.
Торжественное открытие Главной эко елки Чернигова!
23-12-2016, 15:45
Приглашаем вас на торжественное открытие Главной эко елки Чернигова! Праздник состоится в субботу 24-го декабря в 10:00 в парке Березовая роща.
"Сказочная зима" в Чернигове!
19-12-2016, 12:32
Скульптура Алексея Владимирова
14-12-2016, 12:00
Скульптор пытается осмыслить драматизм человеческих проблем, показать саму природу вечных чувств. С помощью экспрессивных приемов он создает ряд обобщенных художественных образов, видя в них внутреннюю жизнь материи, его дух. А скульптуры создают впечатление естественного, рожденного напором энергий изнутри формы, уже полной собственной силы и значения.
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