﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
﻿

Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь

С заявлением о краже в полицию обратился 34-летний черниговец. По его словам, ночью он оставил возле дома свою машину Toyota Camry.
Читать далее
﻿

В Чернигове оптимизируют работу двух коммунальных «дорожных»...

30-01-2017, 18:15
Два черниговских коммунальных предприятия АТП-2528, отвечающее за читку магистралей от снега, и КДСП (КП «Дорожно-строительное предприятие»), производящее их ремонт, объединяют. Таким образом городские власти хотят оптимизировать работу служб с «сезонной» загруженностью.
Читать далее
﻿

В Чернигове хотят закрыть детсад

26-01-2017, 11:30
Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
Читать далее
Новости дня
14:13

Налоговая: Приглашение журналистам СМИ

14:12

Налоговая: Внимание: «горячая линия»!

14:11

Налоговая: Вниманию плательщиков !!!

14:05

Иллюстрация от DS dWEBelki

14:01

Дизайни и печать от РА Lokos

13:58

ФОТООТЧЁТ В НОЧНОМ КЛУБЕ DIAMOND (УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША)

23:22

После драки в ночном клубе Чернигова 22-летний парень попал ...

23:18

Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь

23:14

Эскизы черниговских муралов будут согласовывать архитекторы ...

22:00

Зимний Вал в Чернигове (фото)

22:00

«Десна» просматривает лидера киевской «Оболони»

20:30

За месяц на Черниговщине из-за неисправности печей случилось...

20:15

Два автомобиля протаранило оторвавшееся колесо черниговского...

20:00

Черниговцы требуют автобусы средней вместимости в часы пик

19:00

В магазинах Чернигова полно российских товаров

17:15

Полиция раскрыла два факта нанесения тяжких телесных поврежд...

17:00

На Черниговщине полицейский, чтобы задержать преступника, бо...

16:30

Патрульные остановили водителя, у которого нашли запрещенные...

16:15

Вниманию водителей! Учитывайте сильные морозы!

16:00

Прибыв на семейную ссору, патрульные обнаружили вещество, по...

>> Посмотреть все
Политика >> Все новости
﻿

Через три месяца в Черниговской области пройдут выборы

30-01-2017, 18:45
На 30 апреля 2017 года Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 40 объединенных территориальных громадах. В Черниговской области власть будут выбирать в трех ОТГ.
Читать далее
12:27

Черниговский городской совет утвердил обращение к Ассоциации...

10:01

Совсем скоро в Чернигове заработает муниципальная полиция

19:57

Кабмин Украины придумал альтернативу повышению пенсионного в...

Экономика >> Все новости
﻿

В магазинах Чернигова полно российских товаров

Вчера, 19:00
Вот уже скоро три года, как российские оккупанты развязали войну с Украиной. Несмотря на активную информационную кампанию по поводу аморальности в таких условиях платить российским производителям, товары страны-агрессора с полок черниговских магазинов не исчезли.
Читать далее
11:16

Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес

20:00

Ветеринарная клиника — выгодный бызнес?

15:45

Вниманию налогоплательщиков! С 30 января 2017 изменяются сче...

Общество >> Все новости
﻿

«Укрзализныце» разрешили повысить тарифы на перевозку пассаж...

Вчера, 12:00
Мининфраструктуры предложило повысить тарифы на перевозку железнодорожным транспортом поэтапно.
Читать далее
11:00

«Богатые пенсионеры». Кто получит на «заслуженном отдыхе» б...

09:00

«Не платим». Сколько украинцы в 2017 году заплатят за самово...

08:16

На Черниговщине проведено 101 проверку лицензиатов

Спорт >> Все новости
﻿

«Десна» просматривает лидера киевской «Оболони»

Вчера, 22:00
На сборы в Турцию в составе черниговской команды отправляется несколько потенциальных новичков. Среди них – лучший бомбардир столичной «Оболони».
Читать далее
18:18

«Десна» улетает в Турцию в новой форме

21:21

Между участниками АТО и военными состоялись лыжные соревнова...

10:03

Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на ...

Наука и IT >> Все новости
﻿

За питание в школах будут полностью платить родители?

30-01-2017, 20:00
Сегодня школьники 1-4 классов питаются на льготных условиях: треть платят родители, а остальные 66% - городской бюджет. Возможно, с нового учебного года, ситуация изменится.
Читать далее
16:00

В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации фина...

11:30

В Чернигове хотят закрыть детсад

11:00

Черниговцы не спешат регистрироваться на пробное тестировани...

Криминал >> Все новости
﻿

После драки в ночном клубе Чернигова 22-летний парень попал ...

Вчера, 23:22
В минувшее воскресенье, 29 января, в ночном клубе «Янтарная кошка» произошла драка, один из участников которой оказался в больнице, сообщает garmata.tv.
Читать далее
23:18

Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь

20:30

За месяц на Черниговщине из-за неисправности печей случилось...

17:15

Полиция раскрыла два факта нанесения тяжких телесных поврежд...

Афиша
﻿

Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...

25-01-2017, 21:30
28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
Читать далее
﻿

Черниговские библиотеки приобщаются к Викимарафону

24-01-2017, 21:45
Черниговская областная универсальная научная библиотека им. В. Короленко (проспект Мира, 41) 28-30 января приглашает присоединиться к всеукраинской Викимарафону по случаю 13-летия русскоязычного раздела Википедии. Для написания статей предлагается использовать библиотечные фонды и бесплатный интернет-центр со свободной зоной Wi-Fi.
Читать далее
﻿

Клуб «Краевед» приглашает!

19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
Читать далее
﻿
Видео
Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме... В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию
Блоги последние
ФОТООТЧЁТ В НОЧНОМ КЛУБЕ DIAMOND (УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША) cuarzo Продолжается проведение инвентаризации неприбыльных учрежден... Podatkova Дизайни и печать от РА Lokos РА Lokos Завершився міський конкурс «Вчимося жити на Землі» Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети