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Сегодня
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В Чернигове хотят закрыть детсад

Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
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Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес

Вчера, 11:16
Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы заниматься бизнесом.
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Полицейские встретились с преподавателями вузов Черниговщины

24-01-2017, 10:27
Правоохранители, которые отвечают за безопасность дорожного движения, провели семинар-совещание с преподавателями учебных дисциплин специальностей безопасности жизнедеятельности и защиты.
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Новости дня
12:00

Черниговские остановки будет ремонтировать фирма соратника А...

11:30

В Чернигове хотят закрыть детсад

11:00

Черниговцы не спешат регистрироваться на пробное тестировани...

10:30

Черниговский полицейский, попавшийся пьяным за рулем, восста...

10:00

Работу праздничного городка в Чернигове продлили

09:30

Сегодня в Чернигове будут решать судьбу велодорожек

09:00

У Козельца полиция остановила грузовик с незаконным лесом

08:41

Уважаемые водители! Патрульная полиция предостерегает

21:47

Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...

21:43

Изменения в работе троллейбусного маршрута №5

21:41

Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...

21:35

В парке им. Богдана Хмельницкого установили новые скамейки (...

21:30

Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...

21:26

На границе пассажиров сломанного автобуса обогревали пограни...

21:23

Оперативная сводка от пограничников

21:21

Между участниками АТО и военными состоялись лыжные соревнова...

21:15

В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию

21:06

Что делать с информацией?

14:00

Пограничники Черниговского отряда повели практический тренин...

13:30

В фискальных и таможенных органах области проводится системн...

>> Посмотреть все
Политика >> Все новости
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Кабмин Украины придумал альтернативу повышению пенсионного в...

23-01-2017, 19:57
Кабмин направил в Верховную Раду законопроект №4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании.
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19:53

Кабмин отменил около 15 тысяч советских ГОСТов

15:00

Украинская полиция создает сеть агентов

14:30

Кому не нужно заполнять электронные декларации

Экономика >> Все новости
﻿

Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес

Вчера, 11:16
Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы заниматься бизнесом.
Читать далее
20:00

Ветеринарная клиника — выгодный бызнес?

15:45

Вниманию налогоплательщиков! С 30 января 2017 изменяются сче...

19:33

В КГГА объяснили причину ситуации с «Ощадбанком» по оплате к...

Общество >> Все новости
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Уважаемые водители! Патрульная полиция предостерегает

Сегодня, 08:41
Патрульная полиция Чернигова обращается к вам с просьбой соблюдать действующее законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Позаботьтесь о личной безопасности и безопасности своих пассажиров.
Читать далее
21:26

На границе пассажиров сломанного автобуса обогревали пограни...

21:23

Оперативная сводка от пограничников

14:00

Пограничники Черниговского отряда повели практический тренин...

Спорт >> Все новости
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Между участниками АТО и военными состоялись лыжные соревнова...

Вчера, 21:21
В Чернигове оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провело лыжные соревнования с участием команд от военных частей Черниговского гарнизона и участников АТО.
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10:03

Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на ...

21:54

Сергей Семенов – призер Кубка мира!

13:14

Черниговская «Десна» проведет четыре матча в Беларуси и улет...

Наука и IT >> Все новости
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В Чернигове хотят закрыть детсад

Сегодня, 11:30
Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
Читать далее
11:00

Черниговцы не спешат регистрироваться на пробное тестировани...

10:27

Полицейские встретились с преподавателями вузов Черниговщины

21:00

Украина может остаться без интернета в феврале

Криминал >> Все новости
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Черниговский полицейский, попавшийся пьяным за рулем, восста...

Сегодня, 10:30
Бывший начальник сектора кадров Черниговского отдела полиции Владимир Цыган, которого в сентябре 2016 уволили за вождение автомобиля в нетрезвом, восстановился в должности по решению суда. Об этом изданию svoboda.fm рассказал начальник главного управления Нацполиции в области Эдуард Алехин.
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09:00

У Козельца полиция остановила грузовик с незаконным лесом

13:30

В фискальных и таможенных органах области проводится системн...

12:00

По иску прокурора территориальной общине возвращено 2 га зем...

Афиша
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Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...

Вчера, 21:30
28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
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Черниговские библиотеки приобщаются к Викимарафону

24-01-2017, 21:45
Черниговская областная универсальная научная библиотека им. В. Короленко (проспект Мира, 41) 28-30 января приглашает присоединиться к всеукраинской Викимарафону по случаю 13-летия русскоязычного раздела Википедии. Для написания статей предлагается использовать библиотечные фонды и бесплатный интернет-центр со свободной зоной Wi-Fi.
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Клуб «Краевед» приглашает!

19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
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