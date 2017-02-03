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ТОП 25 достижений Украины за 2016 год

1. Украинская кухня вошла в ТОП-20 самых вкусных в мире (рейтинг ресурса Yonderbound).
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Владимир Лысенко интересен «Десне»

3-02-2017, 11:02
Черниговская «Десна» заинтересована в подписании украинского нападающего Владимира Лысенко, - информирует Динамомания. Ранее Лысенко защищал цвета донецкого «Олимпика», но во время зимней паузы принял решение покинуть клуб. Недавно Лысенко побывал на просмотре в казахстанском «Атырау», однако до подписания контракта дело не дошло. В текущем сезоне Владимир провел 12 поединков (7 – в «основе»), забил два гола.
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Голодная и холодная смерть на свалке: нелюди оставили щенков

2-02-2017, 11:38
Под Черниговом, неподалеку от свалки на Масанах, в картонной коробке, неизвестные выбросили 15 щенков. Нашли животных сегодня утром черниговцы Сергей и Антонина Мовляны.
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Новости дня
19:07

Нетронутую землю отдали отдали жителям сел

18:42

Черниговцы едут работать в Польшу и России

18:22

Секонд в тренде: черниговцы штурмуют магазины

17:59

Взбесившейся волк напал на жителя Задериевка

17:23

В Чернигове увеличили аренду за помещениe

16:54

На Черниговщину идут сильные морозы

16:23

На одно пенсионера работают три черниговца

15:50

На Черниговщине вдвое увеличилось количество ДТП

15:02

Ветеран АТО доказал свое участие в боевых действиях на Восто...

14:32

Прогноз сурка, поиск врачей и желанная Европа: итоги за 2 фе...

14:01

Платежная дисциплина черниговцев стабильно высокая

13:32

Как не "подцепить" диарею от больного?

12:32

В секретных архивах ЦРУ есть упоминания о Черниговщине

12:03

Потеря нашлась: черниговцы вернули телефон, затерянный в так...

11:38

В десятке лучших украинских самбистов - трое черниговцев

11:01

У жительницы Нежа похитили «газельки»

10:30

Поединок BМW Х-3 - Daewoo Nexia: пострадал человек (Фото)

10:02

На Черниговщине состоится первый фестиваль сала (Афиша)

09:14

SMM от DS dWEBelki

18:27

Травмированность зашкаливает: коек в отделении не хватает

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Политика >> Все новости
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Газета «Весть» опубликовал фото загородного дома мэра Атроше...

3-02-2017, 10:36
Обложку сегодняшнего выпуска городской газеты «Весть» украсило фото дома дачи Владислава Атрошенко в поселке Ямал. Сам мэр позирует на фоне жилища в спортивном костюме и черной шапочке. Первое лицо Чернигова провел экскурсию по дому журналисткам Юлии Семенец и Виктории Товстоног.
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18:45

Через три месяца в Черниговской области пройдут выборы

12:27

Черниговский городской совет утвердил обращение к Ассоциации...

10:01

Совсем скоро в Чернигове заработает муниципальная полиция

Экономика >> Все новости
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Что подорожает с 1 февраля?

2-02-2017, 09:45
С 1 февраля начинаются два главных подорожания - электроэнергии и газа для промышленности. Стоимость последнего поднимется на невероятных 22%, а свет - на скромных 1-3%.
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19:00

В магазинах Чернигова полно российских товаров

11:16

Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес

20:00

Ветеринарная клиника — выгодный бызнес?

Общество >> Все новости
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Нетронутую землю отдали отдали жителям сел

Вчера, 19:07
Черниговским окружным админсудом признано обоснованным правовую позицию прокуратуры области о несоответствии требованиям закона распорядительного документу, каким физической лицу предоставлено разрешение на разработку документации по отводу в аренду 4 га земель историко-культурного назначения, которые отнесены к категории особо ценных земель, для ведения личного крестьянского хозяйства.
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18:42

Черниговцы едут работать в Польшу и России

18:22

Секонд в тренде: черниговцы штурмуют магазины

17:59

Взбесившейся волк напал на жителя Задериевка

Спорт >> Все новости
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В десятке лучших украинских самбистов - трое черниговцев

4-02-2017, 11:38
Федерация самбо Украины обнародовала рейтинг лучших украинских спортсменов. Приятно, что в десятке лучших - три самбистов с Черниговщины: Наталья Смаль, Мария Буек и Сергей Бобырь.
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16:01

В десятке лучших украинских самбистов - трое черниговцев

11:02

Владимир Лысенко интересен «Десне»

10:26

Кубок Украины по тяжелой атлетике 2017 стартовал в Чернигове...

Наука и IT >> Все новости
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За питание в школах будут полностью платить родители?

30-01-2017, 20:00
Сегодня школьники 1-4 классов питаются на льготных условиях: треть платят родители, а остальные 66% - городской бюджет. Возможно, с нового учебного года, ситуация изменится.
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16:00

В Чернигове проходит заседание всеукраинской Ассоциации фина...

11:30

В Чернигове хотят закрыть детсад

11:00

Черниговцы не спешат регистрироваться на пробное тестировани...

Криминал >> Все новости
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У жительницы Нежа похитили «газельки»

4-02-2017, 11:01
2 февраля в 9:30 у жительницы Нежина неизвестные похитили автомобиль «Газель Рута» (желтого цвета), д.н.з. СВ3272АА и направились в сторону с. Хвылевка. В баке было около 50 литров горючего. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.
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14:46

В Чернигове разбили новую остановку (фото)

14:23

Вор похитил женскую сумку с документами

13:43

Черниговские таможенники не позволили вывезти за границу пре...

Афиша
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Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...

25-01-2017, 21:30
28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
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Черниговские библиотеки приобщаются к Викимарафону

24-01-2017, 21:45
Черниговская областная универсальная научная библиотека им. В. Короленко (проспект Мира, 41) 28-30 января приглашает присоединиться к всеукраинской Викимарафону по случаю 13-летия русскоязычного раздела Википедии. Для написания статей предлагается использовать библиотечные фонды и бесплатный интернет-центр со свободной зоной Wi-Fi.
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Клуб «Краевед» приглашает!

19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
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