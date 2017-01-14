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Щедрые вечера прошли в Чернигове. Водили Козу, танцевать, пе...

Маланки или день святого Василия Великого это традиционное украинское народное и церковное празднование, отмечаемое вечером накануне «старого» Нового года. Во время святок принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей, среди которых почетное место занимает Коза.
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Возрождаем украинские колядки вместе!

14-01-2017, 10:14
Новогодние и Рождественские праздники постепенно подходят к концу, но Чернигов еще ждет главное городское зимний праздник - фольклорный фестиваль «Коза». Состоится 14 января и придется на время щедривки.
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Пункты обогрева в Чернигове не популярны

13-01-2017, 10:15
В Чернигове пункты обогрева будут работать еще в помещениях коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.
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Новости дня
17:00

Здание Черниговской губернской чертежной (улица Преображенск...

15:30

Социальная сеть App.net объявила о своём закрытии

15:00

«Коммунальная революция». Тепло подешевеет на 15%, но каждый...

14:30

Курс доллара взлетел еще выше

14:15

В Украине запатентовали новый танк

14:00

«Укрзализныця» планирует запустить несколько новых поездов з...

13:45

Подешевеет ли хлеб? В 2016 году Украина собрала рекордный ур...

13:32

Правонарушения в сфере земельного законодательства

13:31

Дополнительные средства из бюджета Чернигова - для повышения...

13:30

Старинный Чернигов - ретро всегда интересное и необычное!

13:00

Старейший памятник Чернигова

12:38

Жизнь после децентрализации: Киптивская объединенная террито...

12:30

История собора Святой Великомученицы Екатерины в четырех фот...

12:28

Щедрые вечера прошли в Чернигове. Водили Козу, танцевать, пе...

12:15

Купеческий особняк в стиле ампир.Улица Академика Павлова

11:45

Чернигов 1970-х. (фото)

11:15

Приглашаем на спектакли Черниговского драмтеатра им. Шевченк...

11:15

В Чернигове предлагают увековечить бывшего мэра

11:00

Здание губернского правления в Чернигове

10:30

Топ-10 самых аварийных мест на дорогах Чернигова (карта)

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Политика >> Все новости
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Украинская полиция создает сеть агентов

14-01-2017, 15:00
Сеть тайных информаторов для криминальной разведки и угрозыска начали формировать украинские полицейские после длительного перерыва. Как рассказали источники в МВД, в последние месяцы агентурная сеть сильно «просела». Это привело к тому, что силовики часто оставались без важнейшей оперативной информации, и, как следствие, не смогли раскрыть многие преступления по горячим следам.
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14:30

Кому не нужно заполнять электронные декларации

15:00

Заместитель городского головы Александр Кириченко написал за...

19:00

Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления гор...

Экономика >> Все новости
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Курс доллара взлетел еще выше

Сегодня, 14:30
В официальных курсах Нацбанка европейская валюта устремилась к 30 гривнам. Национальный банк Украины, на сегодня, 13 января, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
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14:00

«Что с долларом». Насколько подешевеет гривна

15:30

Налоговая милиция осталась законной – Верховная Рада

13:45

Электронные расчеты: быть или не быть?

Общество >> Все новости
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Социальная сеть App.net объявила о своём закрытии

Сегодня, 15:30
Сервис прекратит своё существование 14 марта в связи с невозможностью получить достойную прибыль и привлечь внимание разработчиков и пользователей.
Читать далее
15:00

«Коммунальная революция». Тепло подешевеет на 15%, но каждый...

12:38

Жизнь после децентрализации: Киптивская объединенная террито...

13:00

Черниговских водителей просят не оставлять машины на ночь в ...

Спорт >> Все новости
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11-летний черниговец одержал победу в шахматном турнире, обы...

13-01-2017, 11:00
10 января завершился Открытый чемпионат по шахматам, посвященный 50-летию комплексной детско-юношеской школы № 1.
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11:00

Турнир по футзалу памяти бойцов АТО «Герои не умирают»

10:00

5 секунд определили судьбу черниговских спорцменов в эстафет...

11:30

Артем Прима – рекордсмен десятилетия!

Наука и IT >> Все новости
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В Украине запатентовали новый танк

Сегодня, 14:15
Эксперты называют новую украинскую разработку конкурентом российской Арматы. Патент на украинский танк Тирекс опубликован на сайте «Национального промышленного портала» Украины.
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11:30

В Чернигове впервые проводится комплексное оценивание компет...

12:30

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

11:30

Автолюбитель из Прилук «скрестил» BMW и «Волгу»

Криминал >> Все новости
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Топ-10 самых аварийных мест на дорогах Чернигова (карта)

Сегодня, 10:30
За последнее несколько месяцем количество резонансных ДТП в городе заметно выросло. В связи с этим редакция 0462.ua решила собрать список наиболее опасных мест на дорогах Чернигова.
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10:25

На Черниговщине серийную дачную воровку задержали «на горяче...

09:23

Патрульные составили протокол на «шутника» за фальшивый вызо...

13:00

Патрульные нашли виновника ДТП в баре

Афиша
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Приглашаем на спектакли Черниговского драмтеатра им. Шевченк...

Сегодня, 11:15
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В Чернигове будут водить Козу! Еще и какую..

12-01-2017, 15:00
«КОЗА» – это зимний фольклорный фестиваль, который 13–14 января уже в четвертый раз пройдет на центральной площади нашего города. Время не случайно выбрано накануне Святого Василя – одного из трех обязательных рождественских праздников, почитаемых украинцами.
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Областной праздник Новогодней елки

6-01-2017, 12:00
11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки.
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На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео) Посещаете драмтеатр без помех? Как попадали на спектакль дет... "Глория" Вивальди звучала в стенах художественного музея (ви...
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