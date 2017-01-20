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На Крещение черниговцы пили святую воду, купались и пели пес...

19 января, прошел традиционный церковный праздник Крещение. Его еще называют первым таинством духовного перерождения, которое совершается над людьми, поступающих в Христовой Церкви.
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Дизайн студия dWEBelki занимается проектированием объектов и...

20-01-2017, 13:00
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Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сос...

19-01-2017, 13:07
Зимний учет птиц иногда называют еще Рождественским. Традиция учета птиц родилась в 1990г. в США, когда редактор орнитологического журнала Bird-Lore Фрэнк Чэпмен предложил новый способ проведения Рождественского охоты - с биноклем в руках вместо оружия.
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Новости дня
20:35

Сидячий образ жизни может ускорить биологическое старение, —...

20:00

«Укрпочта» будет искать потерянную корреспонденцию по-новому

19:33

В КГГА объяснили причину ситуации с «Ощадбанком» по оплате к...

19:00

Ситуация с больными гриппом стабилизировалась

18:27

За что будут штрафовать предпринимателей (видео)

18:13

Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области

18:07

На Крещение черниговцы пили святую воду, купались и пели пес...

16:45

Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео)

16:15

Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ...

16:00

Елку на Красной площади начнут убирать в понедельник, а като...

21:54

Сергей Семенов – призер Кубка мира!

21:00

До 15 февраля можно предложить идею для Мемориала Героям Неб...

20:30

Спасатели предупреждают черниговских рыбаков о тонком льду н...

20:00

Черниговские патрульные ездят на летней резине?

17:32

Почему интесивно закрывают бизнес частные предприниматели?

17:00

Одну из радиостанций Украины оштрафовали за российскую пропа...

16:24

Стало известно, сколько заплатят черниговцы за свет с 1 март...

16:14

Световые Вывески от PA Lokos

16:00

Кредиторы «Приватбанка» хотят через суд заблокировать иностр...

14:29

Незаконную пристройку рядом с ужасной коробкой, черниговские...

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Политика >> Все новости
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Украинская полиция создает сеть агентов

14-01-2017, 15:00
Сеть тайных информаторов для криминальной разведки и угрозыска начали формировать украинские полицейские после длительного перерыва. Как рассказали источники в МВД, в последние месяцы агентурная сеть сильно «просела». Это привело к тому, что силовики часто оставались без важнейшей оперативной информации, и, как следствие, не смогли раскрыть многие преступления по горячим следам.
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14:30

Кому не нужно заполнять электронные декларации

15:00

Заместитель городского головы Александр Кириченко написал за...

19:00

Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления гор...

Экономика >> Все новости
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В КГГА объяснили причину ситуации с «Ощадбанком» по оплате к...

Вчера, 19:33
Городская власть призвала клиентов с уважением и пониманием отнестись к нагрузке, которую выдерживают работники банка.
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17:32

Почему интесивно закрывают бизнес частные предприниматели?

16:00

Кредиторы «Приватбанка» хотят через суд заблокировать иностр...

16:00

Глава наблюдательного совета Приватбанка избран, — Минфин

Общество >> Все новости
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«Укрпочта» будет искать потерянную корреспонденцию по-новому

Вчера, 20:00
Чтобы разыскать письмо, теперь не нужно идти в отделение.
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20:00

Черниговские патрульные ездят на летней резине?

16:24

Стало известно, сколько заплатят черниговцы за свет с 1 март...

14:00

ФК «Десна» ракрасит в свои цвета два черниговских троллейбус...

Спорт >> Все новости
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Сергей Семенов – призер Кубка мира!

20-01-2017, 21:54
В итальянском Антхольце сегодня в рамках этапа Кубка мира по биатлону черниговец Сергей Семенов принес сборной Украины первую медаль сезона в индивидулаьных гонках.
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13:14

Черниговская «Десна» проведет четыре матча в Беларуси и улет...

14:30

Паралимпиец из Чернигова – двукратный чемпион Кубка мира

13:27

Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми...

Наука и IT >> Все новости
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Биологи нашли новый вид моли — назвали в честь Трампа

18-01-2017, 11:49
Считают, что насекомое похоже на президента США.
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14:15

В Украине запатентовали новый танк

11:30

В Чернигове впервые проводится комплексное оценивание компет...

12:30

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Криминал >> Все новости
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Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области

Вчера, 18:13
Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок.
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20:30

Спасатели предупреждают черниговских рыбаков о тонком льду н...

12:00

Перед судом предстанут организаторы незаконной переправки ми...

11:30

В Черниговском районе полиция задержала дачного вора с грана...

Афиша
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Клуб «Краевед» приглашает!

19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
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На Черниговщине состоится ряд мероприятий в честь Героев Кру...

19-01-2017, 12:42
23, 26, 29 января 2017 активисты Черниговской областной организации ВО «Свобода» инициируют и принимают участие в ряде мероприятий в память Героев Крут.
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Общественное мероприятие ко Дню Соборности Украины

19-01-2017, 11:00
22 января, в воскресенье, в 11:00 в Чернигове возле Екатерининской церкви состоится общественное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины.
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