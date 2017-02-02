Черниговская «Десна» заинтересована в подписании украинского нападающего Владимира Лысенко, - информирует Динамомания. Ранее Лысенко защищал цвета донецкого «Олимпика», но во время зимней паузы принял решение покинуть клуб. Недавно Лысенко побывал на просмотре в казахстанском «Атырау», однако до подписания контракта дело не дошло. В текущем сезоне Владимир провел 12 поединков (7 – в «основе»), забил два гола.