Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га...
«Облтеплокоммунэнерго» испытывает проблемы с лимитами газа. Как сообщает «Сівер-центр», виной тому задолженность, которая возникла на предприятии.
Какие маршруты уберут в Чернигове?
5-01-2017, 09:30
31-го автобуса больше не будет. С 10 января вступает в силу решение исполкома Черниговского горсовета от 28 сентября 2016 года, согласно которому несколько меняется транспортная схема в Чернигове.
В Чернигове произошло ДТП с участием четырех автомобилей
4-01-2017, 11:02
3 января около одиннадцати утра на проспекте Победы возле остановки общественного транспорта «Дворец детей и юношества» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
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Кому не нужно заполнять электронные декларации
5-01-2017, 14:30
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения, руководителям учреждений образования. Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.
Деньги Чернигова будут на счетах «ПриватБанка»
6-01-2017, 16:05
Бывший банк Игоря Коломойского, перешедший недавно в государственную собственность, выиграл тендер на размещение на депозитах временно свободных средств городского бюджета Чернигова, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Работникам, оформленным на полставки, будет засчитываться по...
6-01-2017, 16:09
С 1 января этого года вступает в силу норма закона, согласно которой минимальная зарплата должна составлять 3200 грн. Однако еще задолго до этого эксперты, анализируя последствия таких изменений, отмечали, что это может привести к массовому сокращению работников или перевода их на полставки, сообщает vlasno.info.
Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?
5-01-2017, 12:30
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, если верить порталу transfermarket, попал в сферу интересов еще двух команд.
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
5-01-2017, 12:30
WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов устаревших iPhone и Android-устройств.
На черниговской границе задержали очередного международного ...
6-01-2017, 16:04
Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов у 56-летнего гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.
Областной праздник Новогодней елки
6-01-2017, 12:00
11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки.
Торжественное открытие Главной эко елки Чернигова!
23-12-2016, 15:45
Приглашаем вас на торжественное открытие Главной эко елки Чернигова! Праздник состоится в субботу 24-го декабря в 10:00 в парке Березовая роща.
"Сказочная зима" в Чернигове!
19-12-2016, 12:32
Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га... В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео)