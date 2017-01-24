В Чернигове хотят закрыть детсад
Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес
Вчера, 11:16
Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы заниматься бизнесом.
Полицейские встретились с преподавателями вузов Черниговщины
24-01-2017, 10:27
Правоохранители, которые отвечают за безопасность дорожного движения, провели семинар-совещание с преподавателями учебных дисциплин специальностей безопасности жизнедеятельности и защиты.
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Кабмин Украины придумал альтернативу повышению пенсионного в...
23-01-2017, 19:57
Кабмин направил в Верховную Раду законопроект №4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании.
Чернигов предлагает участникам АТО готовый бизнес
Вчера, 11:16
Чернигов готов не словом, а делом помочь ветеранам АТО, которые хотят и способности, чтобы заниматься бизнесом.
Уважаемые водители! Патрульная полиция предостерегает
Сегодня, 08:41
Патрульная полиция Чернигова обращается к вам с просьбой соблюдать действующее законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Позаботьтесь о личной безопасности и безопасности своих пассажиров.
Между участниками АТО и военными состоялись лыжные соревнова...
Вчера, 21:21
В Чернигове оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провело лыжные соревнования с участием команд от военных частей Черниговского гарнизона и участников АТО.
В Чернигове хотят закрыть детсад
Сегодня, 11:30
Детский сад №3, который был создан в сентябре 2013 года, хотят закрыть.
Черниговский полицейский, попавшийся пьяным за рулем, восста...
Сегодня, 10:30
Бывший начальник сектора кадров Черниговского отдела полиции Владимир Цыган, которого в сентябре 2016 уволили за вождение автомобиля в нетрезвом, восстановился в должности по решению суда. Об этом изданию svoboda.fm рассказал начальник главного управления Нацполиции в области Эдуард Алехин.
Управление Службы безопасности Украины в Черниговской област...
Вчера, 21:30
28 января 2017 в 11.00 в Управлении СБ Украины в Черниговской области (Чернигов, ул. Шевченко, 28) состоится встреча с будущими абитуриентами высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины - Национальной академии Службы безопасности Украины в г. Киеве и Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого "в г. Харькове.
Черниговские библиотеки приобщаются к Викимарафону
24-01-2017, 21:45
Черниговская областная универсальная научная библиотека им. В. Короленко (проспект Мира, 41) 28-30 января приглашает присоединиться к всеукраинской Викимарафону по случаю 13-летия русскоязычного раздела Википедии. Для написания статей предлагается использовать библиотечные фонды и бесплатный интернет-центр со свободной зоной Wi-Fi.
Клуб «Краевед» приглашает!
19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
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