По словам адвоката и руководителя департамента АФ “Грамацкий и Партнеры” Игоря Реутова, законопроект №5368 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)”, как сообщает UBR, не несет долгожданных революционных изменений, которые бы существенно стимулировали деловую активность и бизнес-климат в Украине.