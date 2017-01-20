На Крещение черниговцы пили святую воду, купались и пели пес...
19 января, прошел традиционный церковный праздник Крещение. Его еще называют первым таинством духовного перерождения, которое совершается над людьми, поступающих в Христовой Церкви.
Дизайн студия dWEBelki занимается проектированием объектов и...
20-01-2017, 13:00
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Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сос...
19-01-2017, 13:07
Зимний учет птиц иногда называют еще Рождественским. Традиция учета птиц родилась в 1990г. в США, когда редактор орнитологического журнала Bird-Lore Фрэнк Чэпмен предложил новый способ проведения Рождественского охоты - с биноклем в руках вместо оружия.
Новости дня
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Украинская полиция создает сеть агентов
14-01-2017, 15:00
Сеть тайных информаторов для криминальной разведки и угрозыска начали формировать украинские полицейские после длительного перерыва. Как рассказали источники в МВД, в последние месяцы агентурная сеть сильно «просела». Это привело к тому, что силовики часто оставались без важнейшей оперативной информации, и, как следствие, не смогли раскрыть многие преступления по горячим следам.
В КГГА объяснили причину ситуации с «Ощадбанком» по оплате к...
Вчера, 19:33
Городская власть призвала клиентов с уважением и пониманием отнестись к нагрузке, которую выдерживают работники банка.
«Укрпочта» будет искать потерянную корреспонденцию по-новому
Вчера, 20:00
Чтобы разыскать письмо, теперь не нужно идти в отделение.
Сергей Семенов – призер Кубка мира!
20-01-2017, 21:54
В итальянском Антхольце сегодня в рамках этапа Кубка мира по биатлону черниговец Сергей Семенов принес сборной Украины первую медаль сезона в индивидулаьных гонках.
Биологи нашли новый вид моли — назвали в честь Трампа
18-01-2017, 11:49
Считают, что насекомое похоже на президента США.
Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области
Вчера, 18:13
Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок.
Клуб «Краевед» приглашает!
19-01-2017, 13:00
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
На Черниговщине состоится ряд мероприятий в честь Героев Кру...
19-01-2017, 12:42
23, 26, 29 января 2017 активисты Черниговской областной организации ВО «Свобода» инициируют и принимают участие в ряде мероприятий в память Героев Крут.
Общественное мероприятие ко Дню Соборности Украины
19-01-2017, 11:00
22 января, в воскресенье, в 11:00 в Чернигове возле Екатерининской церкви состоится общественное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины.
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...