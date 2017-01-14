Щедрые вечера прошли в Чернигове. Водили Козу, танцевать, пе...
Маланки или день святого Василия Великого это традиционное украинское народное и церковное празднование, отмечаемое вечером накануне «старого» Нового года. Во время святок принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей, среди которых почетное место занимает Коза.
Возрождаем украинские колядки вместе!
14-01-2017, 10:14
Новогодние и Рождественские праздники постепенно подходят к концу, но Чернигов еще ждет главное городское зимний праздник - фольклорный фестиваль «Коза». Состоится 14 января и придется на время щедривки.
Пункты обогрева в Чернигове не популярны
13-01-2017, 10:15
В Чернигове пункты обогрева будут работать еще в помещениях коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.
Новости дня
11:45
Чернигов 1970-х. (фото)
Украинская полиция создает сеть агентов
14-01-2017, 15:00
Сеть тайных информаторов для криминальной разведки и угрозыска начали формировать украинские полицейские после длительного перерыва. Как рассказали источники в МВД, в последние месяцы агентурная сеть сильно «просела». Это привело к тому, что силовики часто оставались без важнейшей оперативной информации, и, как следствие, не смогли раскрыть многие преступления по горячим следам.
Курс доллара взлетел еще выше
Сегодня, 14:30
В официальных курсах Нацбанка европейская валюта устремилась к 30 гривнам. Национальный банк Украины, на сегодня, 13 января, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
Социальная сеть App.net объявила о своём закрытии
Сегодня, 15:30
Сервис прекратит своё существование 14 марта в связи с невозможностью получить достойную прибыль и привлечь внимание разработчиков и пользователей.
11-летний черниговец одержал победу в шахматном турнире, обы...
13-01-2017, 11:00
10 января завершился Открытый чемпионат по шахматам, посвященный 50-летию комплексной детско-юношеской школы № 1.
В Украине запатентовали новый танк
Сегодня, 14:15
Эксперты называют новую украинскую разработку конкурентом российской Арматы. Патент на украинский танк Тирекс опубликован на сайте «Национального промышленного портала» Украины.
Топ-10 самых аварийных мест на дорогах Чернигова (карта)
Сегодня, 10:30
За последнее несколько месяцем количество резонансных ДТП в городе заметно выросло. В связи с этим редакция 0462.ua решила собрать список наиболее опасных мест на дорогах Чернигова.
В Чернигове будут водить Козу! Еще и какую..
12-01-2017, 15:00
«КОЗА» – это зимний фольклорный фестиваль, который 13–14 января уже в четвертый раз пройдет на центральной площади нашего города. Время не случайно выбрано накануне Святого Василя – одного из трех обязательных рождественских праздников, почитаемых украинцами.
Областной праздник Новогодней елки
6-01-2017, 12:00
11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки.
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