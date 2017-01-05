С 1 января этого года вступает в силу норма закона, согласно которой минимальная зарплата должна составлять 3200 грн. Однако еще задолго до этого эксперты, анализируя последствия таких изменений, отмечали, что это может привести к массовому сокращению работников или перевода их на полставки, сообщает vlasno.info.