Сеть тайных информаторов для криминальной разведки и угрозыска начали формировать украинские полицейские после длительного перерыва. Как рассказали источники в МВД, в последние месяцы агентурная сеть сильно «просела». Это привело к тому, что силовики часто оставались без важнейшей оперативной информации, и, как следствие, не смогли раскрыть многие преступления по горячим следам.