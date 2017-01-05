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Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га...

«Облтеплокоммунэнерго» испытывает проблемы с лимитами газа. Как сообщает «Сівер-центр», виной тому задолженность, которая возникла на предприятии.
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Какие маршруты уберут в Чернигове?

5-01-2017, 09:30
31-го автобуса больше не будет. С 10 января вступает в силу решение исполкома Черниговского горсовета от 28 сентября 2016 года, согласно которому несколько меняется транспортная схема в Чернигове.
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В Чернигове произошло ДТП с участием четырех автомобилей

4-01-2017, 11:02
3 января около одиннадцати утра на проспекте Победы возле остановки общественного транспорта «Дворец детей и юношества» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
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Новости дня
16:10

Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га...

16:09

Работникам, оформленным на полставки, будет засчитываться по...

16:05

Деньги Чернигова будут на счетах «ПриватБанка»

16:04

На черниговской границе задержали очередного международного ...

16:04

Вопрос ближайшего будущего Черниговской художественной школы...

15:42

Здоровый образ жизни или синдром благополучия?

15:37

Какой будет денежная помощь чернобыльцам на лечение

15:33

Возросли случаи махинаций с банковскими карточками

15:32

Производство детского питания резко увеличилось

15:31

Как не стать жертвой кибермошенников

13:00

Предельные сроки подачи декларации за 2016 год

12:30

С 1 января стартовала декларационная кампания - 2017

12:00

Областной праздник Новогодней елки

11:30

Заявки на выделение земельных участков для участников АТО пр...

11:00

Заместитель городского головы прокомментировал поднятый в СМ...

10:30

В Чернигове открываются стационарные пункты обогрева

10:00

Вниманию участников дорожного движения: 6 января в отдельных...

09:31

Патрульная полиция напоминает о необходимости строгого соблю...

09:00

В Ичнянском районе полиция задержала грузовик с незаконным л...

08:30

Погода в Чернигове на пятницу, 6 января

>> Посмотреть все
Политика >> Все новости
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Кому не нужно заполнять электронные декларации

5-01-2017, 14:30
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения, руководителям учреждений образования. Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.
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15:00

Заместитель городского головы Александр Кириченко написал за...

19:00

Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления гор...

11:15

«Бюджет чиновников». В Украине увеличили расходы на министро...

Экономика >> Все новости
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Деньги Чернигова будут на счетах «ПриватБанка»

6-01-2017, 16:05
Бывший банк Игоря Коломойского, перешедший недавно в государственную собственность, выиграл тендер на размещение на депозитах временно свободных средств городского бюджета Чернигова, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
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15:00

В Украине после Нового года рухнул курс доллара

19:31

Нацбанк отменил административные ограничения по экспорту усл...

12:00

Налоговые нововведения: в Украине «спящие» предприятия обяза...

Общество >> Все новости
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Работникам, оформленным на полставки, будет засчитываться по...

6-01-2017, 16:09
С 1 января этого года вступает в силу норма закона, согласно которой минимальная зарплата должна составлять 3200 грн. Однако еще задолго до этого эксперты, анализируя последствия таких изменений, отмечали, что это может привести к массовому сокращению работников или перевода их на полставки, сообщает vlasno.info.
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16:04

Вопрос ближайшего будущего Черниговской художественной школы...

15:31

Как не стать жертвой кибермошенников

13:00

Предельные сроки подачи декларации за 2016 год

Спорт >> Все новости
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Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?

5-01-2017, 12:30
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, если верить порталу transfermarket, попал в сферу интересов еще двух команд.
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10:45

Черниговские биатлонисты лидируют на чемпионате Украины

10:30

В Черниговской области появится спортплощадка за грантовые д...

10:17

Черниговец Сергей Семенов провалил Рождественскую гонку

Наука и IT >> Все новости
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Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

5-01-2017, 12:30
WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов устаревших iPhone и Android-устройств.
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11:30

Автолюбитель из Прилук «скрестил» BMW и «Волгу»

19:37

Самый маленький в мире «снеговик»

18:00

Самый маленький в мире «снеговик»

Криминал >> Все новости
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На черниговской границе задержали очередного международного ...

6-01-2017, 16:04
Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов у 56-летнего гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.
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15:33

Возросли случаи махинаций с банковскими карточками

09:00

В Ичнянском районе полиция задержала грузовик с незаконным л...

12:00

В автомобильной аварии разбился глава Бахмачской райрады

Афиша
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Областной праздник Новогодней елки

6-01-2017, 12:00
11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки.
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Торжественное открытие Главной эко елки Чернигова!

23-12-2016, 15:45
Приглашаем вас на торжественное открытие Главной эко елки Чернигова! Праздник состоится в субботу 24-го декабря в 10:00 в парке Березовая роща.
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"Сказочная зима" в Чернигове!

19-12-2016, 12:32
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Видео
Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га... В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео)
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