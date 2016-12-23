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Поздравляем Вас с Наступающим 2017 годом!!!

Совсем скоро придут яркие, сказочные праздники, откликнутся особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой подсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное - веру в чудо.
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Пушки на черниговском Валу ничейные?

23-12-2016, 10:13
У 12 пушек по периметру Вала, уличных фонарей и даже памятника Тарасу Шевченко не хозяина. Об этом пишет «Чернігівщина. Події і коментарі» со ссылкой на начальника Фонда коммунального имущества Черниговского горсовета Алексея Епинина.
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Предприниматели будут платить ЕСВ несмотря на отсутствие дох...

22-12-2016, 13:55
С 1 января 2017 года единый социальный взнос будут платить даже те физлица-предприниматели, которые не получают доход.
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Новости дня
19:37

Самый маленький в мире «снеговик»

19:31

Нацбанк отменил административные ограничения по экспорту усл...

19:26

Как изменить жизнь к лучшему всего за один месяц

19:24

Какие налоги ждут украинцев в 2017 году

19:23

Кабмин разрешил регистрацию брака за сутки еще в восьми горо...

18:15

Насколько талантлив человек расскажет цвет глаз

18:00

Самый маленький в мире «снеговик»

13:00

Лучший Новый год. Как и с кем встретить наступающий праздни...

12:54

Почему желания, загаданные в Новый Год не сбываются?

10:45

Черниговские биатлонисты лидируют на чемпионате Украины

10:30

Переделать комнату в общежитии теперь станет проще

10:15

Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 г...

10:02

Какая судьба ждет нелегальные постройки в Чернигове?

09:30

График работы центров обслуживания плательщиков во время нов...

01:24

Вы еще не придумали, что подарить на Рождество и Старый Но...

17:00

Кому в Чернигове разрешили ездить в троллейбусах в 2017 году...

16:00

Врач, утонувший с машиной в Десне, совершил самоубийство

15:30

В 2016 году в Украине зафиксировано 262 нарушения свободы сл...

15:00

Заместитель городского головы Александр Кириченко написал за...

14:30

Журналисты 1 + 1 обратились к Президенту: Телеканал хотят ли...

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Политика >> Все новости
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Заместитель городского головы Александр Кириченко написал за...

29-12-2016, 15:00
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в фейсбуке телеканал "Детинец".
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19:00

Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления гор...

11:15

«Бюджет чиновников». В Украине увеличили расходы на министро...

21:15

Бюджет-2017 подписан. Что нас ждет?

Экономика >> Все новости
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Нацбанк отменил административные ограничения по экспорту усл...

30-12-2016, 19:31
Экспортеры услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав теперь смогут не придерживаться срока расчетов в пределах 120 дней.
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12:00

Налоговые нововведения: в Украине «спящие» предприятия обяза...

11:45

В Украине взлетает курс доллара

12:30

Курс американского доллара резко подскочил

Общество >> Все новости
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Какие налоги ждут украинцев в 2017 году

30-12-2016, 19:24
По словам адвоката и руководителя департамента АФ “Грамацкий и Партнеры” Игоря Реутова, законопроект №5368 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)”, как сообщает UBR, не несет долгожданных революционных изменений, которые бы существенно стимулировали деловую активность и бизнес-климат в Украине.
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19:23

Кабмин разрешил регистрацию брака за сутки еще в восьми горо...

13:00

Лучший Новый год. Как и с кем встретить наступающий праздни...

10:15

Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 г...

Спорт >> Все новости
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Черниговские биатлонисты лидируют на чемпионате Украины

30-12-2016, 10:45
Тотальное превосходство черниговской школы биатлона зафиксировали итоговые протоколы гонок преследования, которые прошли в рамках чемпионата Украины.
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10:30

В Черниговской области появится спортплощадка за грантовые д...

10:17

Черниговец Сергей Семенов провалил Рождественскую гонку

12:00

В Чернигове спортивная бабушка шокировала горожан

Наука и IT >> Все новости
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Самый маленький в мире «снеговик»

30-12-2016, 19:37
Ученые слепили самого мелкого в мире «снеговика».
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18:00

Самый маленький в мире «снеговик»

20:15

Ученые установили день, в который женщины плохо выглядят

20:00

Ученые создали батарейку из бумаги и бактерий

Криминал >> Все новости
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Врач, утонувший с машиной в Десне, совершил самоубийство

29-12-2016, 16:00
Причиной смерти стоматолога является механическая асфиксия в результате попадания воды в легкие, - сообщают в полиции.
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12:30

Ввели штраф за выплату зарплат «в конверте»

10:00

В Чернигове пешеход "бросился" под микроавтобус

21:04

Ворам, похоже, стало мало ковра и занавесок в детском саду: ...

Афиша
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Торжественное открытие Главной эко елки Чернигова!

23-12-2016, 15:45
Приглашаем вас на торжественное открытие Главной эко елки Чернигова! Праздник состоится в субботу 24-го декабря в 10:00 в парке Березовая роща.
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"Сказочная зима" в Чернигове!

19-12-2016, 12:32
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Скульптура Алексея Владимирова

14-12-2016, 12:00
Скульптор пытается осмыслить драматизм человеческих проблем, показать саму природу вечных чувств. С помощью экспрессивных приемов он создает ряд обобщенных художественных образов, видя в них внутреннюю жизнь материи, его дух. А скульптуры создают впечатление естественного, рожденного напором энергий изнутри формы, уже полной собственной силы и значения.
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